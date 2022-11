Die jüngste Finanzierung wird es NuCicer ermöglichen, die in erster Generation produzierten Kichererbsensorten, mit einem um 75% höheren Proteingehalt zu skalieren.Zürich - Impact Investor Blue Horizon, der in die Lebensmittel der Zukunft investiert, gibt heute eine Seed-Investition in NuCicer bekannt. NuCicer ist ein Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Herstellung von gentechnikfreien Kichererbsen mit extrem hohem Proteingehalt leistet, indem es sich die reiche biologische Vielfalt der wilden Kichererbsen zunutze macht.

