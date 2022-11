In einem neuen Impulspapier zeigt der BNE, wie die dezentrale Direktvermarktung von Photovoltaik und integrierte Energielösungen im Quartier gestärkt werden können. Dach-Photovoltaik beschleunigt die Energiewende vor Ort und senkt den Gasverbrauch - gerade im Zusammenspiel mit PV-Speicher, Wärmepumpe und Wallbox. Doch die deutsche Regulierung blockiert ausgerechnet Prosumer, die aus Eigeninitiative in Erneuerbare-Technologien investieren wollen. In einem neuen Impulspapier will der Bundesverband ...

