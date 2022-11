Das internationale Photovoltaik-Unternehmen CCE mit Hauptsitz in Österreich hat die Baugenehmigung für das Solarkraftwerk Horia in Rumänien erhalten. Als erstes von insgesamt acht Photovoltaik-Projekten wird nun das 40 MW-Solarkraftwerk im Westen des Landes realisiert. Das 40 Megawatt starke PV-Kraftwerk Horia wird bis Ende 2024 in der Region Arad entstehen. Rund 75.000 Hochleistungs-Photovoltaikmodule werden dort zukünftig grünen Strom für knapp 17.000 Haushalte produzieren. CEE realisiert Photovoltaik-Projekt ...

