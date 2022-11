Der NZD/USD dürfte sich in den nächsten Wochen in der Spanne von 0,5740-0,5900 bewegen, meinen die Volkswirtin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Der NZD stieg im New Yorker Handel kurzzeitig auf 0,5942, bevor er auf 0,5819 (-0,35%) fiel und schloss. Im frühen asiatischen Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...