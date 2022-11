Heverlee (Löwen) - Am sechsten Gruppenspieltag der Europa-League-Gruppe D hat der 1. FC Union Berlin gegen Union St. Gilloise mit 1:0 gewonnen und kommt damit in die nächste Runde der Europa League. Berlin hat seine erste Chance erfolgreich genutzt und fortan die Angriffe der Gastgeber stark abgewehrt.



Die Hausherren blieben dagegen ideenlos. Für Union Berlin traf Sven Michel in der sechsten Minute. Im zeitgleich stattfindenden Spiel der Europa Conference League haben sich der 1. FC Köln und der OGC Nizza mit 2:2 unentschieden getrennt. Die Kölner hätten einen Sieg benötigt, um in die K.-o.-Phase der Conference League zu kommen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de