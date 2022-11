Die ökonomische Krise scheint sich für Erzeuger in der EU von Tag zu Tag zu verschlimmern. Ebenso die Verzweiflung vieler Landwirte, die es nicht mehr ertragen, den Wertverlust ihrer Erzeugnisse mit anzusehen. Der Obstanbau hat wie andere Sektoren auch mit steigenden Kosten und der allgemeinen Unsicherheit zu kämpfen. Dies soll an einem Beispiel aus Italien verdeutlicht werden, so...

Den vollständigen Artikel lesen ...