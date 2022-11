Die spanische Stadt Malaga ist für ihre exquisiten Tomaten bekannt wie die "Huevo de Torro", die in dem Guadalhorce-Tal angebaut werden. Es ist die teuerste Sorte in dem gesamten Markt und ihr Aroma, ihre Größe und ihr Aussehen sind in ganz Spanien einzigartig. Foto © El Tomate Huevo Toro Huevo de Torro zeichnet sich durch ihr reiches Aroma, ihre große...

