Der Dollar notiert zum Franken mit 1,0099 Franken etwas schwächer als am Vorabend mit 1,0122.Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag vor wichtigen US-Konjunkturdaten gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 0,9782 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zur Schweizer Währung notiert der Dollar mit 1,0099 Franken etwas schwächer als am Vorabend mit 1,0122. Am Vortag war die US-Währung bis auf 1,0148 Fr. gestiegen - den höchsten Kurs seit 2019.

Den vollständigen Artikel lesen ...