Mit T2i investiert die Post in ein regional stark verankertes Unternehmen, das sich seit Jahren bei verschiedenen Digitalisierungsinitiativen für die öffentliche Verwaltung und Unternehmen in der Westschweiz engagiert.Bern - Mit der Mehrheitsbeteiligung am Westschweizer Software- und Dienstleistungsanbieter T2i investiert die Post in ein Unternehmen, das in der Romandie in verschiedenen Bereichen der Digitalisierung für die öffentliche Verwaltung und Unternehmen tätig ist. Die Post stärkt ihr bestehendes digitales Angebot für Behörden und Unternehmen und kann diese so künftig noch besser dabei unterstützen...

Den vollständigen Artikel lesen ...