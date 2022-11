In dem Projekt werden neue Lösungen für eine ganzheitliche Strom- und Wärmeversorgung im urbanen Raum aufgezeigt. Im Fokus stehen dabei Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sowie Großspeicher, die über das Stadtgebiet von Jena verteilt und über eine virtuelle Plattform zusammengeschlossen werden sollen.Das Reallabor "JenErgieReal" in Jena will neue Ansätze für eine ganzheitliche Strom- und Wärmeversorgung aus nachhaltigen Quellen im urbanen Raum erproben. Am Freitag erhielt es dafür den Förderbescheid über 20,56 Millionen Euro vom Bundeswirtschaftsministerium zum offiziellen Start. Zu den Partnern ...

