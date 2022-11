In der neuen Offshore-Realisierungsvereinbarung haben Bund, Länder und Netzbetreiber eine enge Abstimmung verabredet, um das Ziel 30 Gigawatt Windenergie auf See bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist im Rahmen des dritten Offshore-Dialogs eine neue Offshore-Realisierungsvereinbarung zum Ausbau der Windenergie auf See abgeschlossen worden. Unterzeichner der Erklärung sind neben dem Bund die Länder Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, ...

