Berlin - Verdächtige Drohnenflüge über Bundeswehr-Einrichtungen häufen sich. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuen Ausgabe.



Deshalb hat der territoriale Befehlshaber der Bundeswehr ein Schutzprogramm angeordnet. Einem vertraulichen Papier des Berliner Führungskommandos zufolge wurde zuletzt Ende Oktober eine Drohne mit einer Spannweite von bis zu acht Metern über dem zweiten Amtssitz des Ministeriums auf der Bonner Hardthöhe gesichtet. Im Ministerium hieß es, eine Mitarbeiterin habe den nächtlichen Drohnenflug gemeldet. Breuer will nun umgehend reagieren.



"Um den Schutz der Liegenschaften insbesondere im Bereich Berlin und Bonn zu erhöhen", sollen seine Leute "kurzfristige Optionen" prüfen, um Drohnen zu erkennen und abzuschießen, heißt es in dem Vermerk aus seiner Dienststelle. In den vergangenen Monaten hatte der Militärische Abschirmdienst (MAD) immer wieder Drohnen über Standorten in Deutschland bemerkt, auf denen ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet werden. Mehrfach fielen dem MAD außerdem verdächtige Fahrzeuge auf, die offenbar die Zufahrten von Kasernen ausspähten. Die deutschen Nachrichtendienste gehen derzeit von einer erhöhten Aktivität Russlands in der Bundesrepublik aus.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de