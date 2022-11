Darmstadt - Am 15. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Darmstadt gegen Hannover mit 1:0 gewonnen. Damit behält Darmstadt den Spitzenplatz der Tabelle, Hannover dagegen bleibt auf dem fünften Tabellenplatz und kann nicht auf den Relegationsplatz aufrücken.



Insgesamt spielten die Lilien aktiver und gefährlicher, während die Gäste etwas defensiver blieben. Für Darmstadt traf Marvin Mehlem in der 63. Minute. Zeitgleich gewann der SV Sandhausen gegen den F.C. Hansa Rostock 1:0. Sandhausen landet damit auf dem 13. Tabellenplatz direkt hinter Rostock.

