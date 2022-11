Heidenheim - Am 15. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat Heidenheim gegen Paderborn mit 3:0 gewonnen. In der Tabelle verdrängt Heidenheim mit dem Heimsieg die Gäste von Rang drei, Paderborn ist jetzt auf vier.



Heidenheims Jan-Niklas Beste (35.) und Denis Thomalla (76. Minute) erzielten die ersten beiden Treffer, beide nach wunderschönen Angriffen, bei denen Paderborn unsortiert wirkte und auch anschließend keine Kraft für gefährliche Konter hatte. Beste war es auch, der in der 90. Minute noch einen draufsetzte - da war der SC gedanklich schon in der Umkleidekabine. Parallel spielten Karlsruhe gegen Kiel 1:4 und Düsseldorf gegen St. Pauli 1:0.

