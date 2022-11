Bremen - An 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Schalke seinen Abstiegskurs mit einem 1:2 in Bremen fortgesetzt. Für Bremen trafen Niclas Füllkrug (30.) und Marvin Ducksch (76. Minute) und Schalke durchaus auch einige Torchancen, brachte das Leder aber nicht über die Linie - bis Dominick Drexler in der 89. Minute den Anschluss erzielte.



Der brachte aber auch nichts mehr - Königsblau festigt mit der siebten Niederlage in Folge den letzten Tabellenplatz, Werder klettert auf Rang sieben.

FC SCHALKE 04-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de