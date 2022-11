Der Umsatz der Schweizer Tochter des Möbelriesen sank im Geschäftsjahr 2021/22 gegenüber dem Rekordjahr 2020/21 um 5 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken.Spreitenbach - Ikea Schweiz hat im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende August) weniger verkauft. Der Umsatz sank gegenüber dem Rekordjahr 2020/21 um 5 Prozent auf 1,16 Milliarden Franken, wie die Schweizer Tochter des Möbelriesen am Montag mitteilte. Mit dem Abklingen der Corona-Zeit habe sich der Konsum wieder etwas in Richtung Reisen und Freizeit verschoben, hiess es. Das Online-Geschäft...

