Das bisher umfangreichste Vorhaben zur Demonstration der Wellenenergie in Europa geht in Schottland an den Start. Das Fraunhofer IEE ist mit dabei. Verschiedene Projektpartner haben den Startschuss für einen Meereswellen-Kraftwerk mit einem MW Leistung gegeben. Es ist Teil des Forschungsprojektes WEDUSEA (Wave Energy Demonstration at Utility Scale to Enable Arrays). Es soll ein Sprungbrett auf dem Weg zur Kommerzialisierung von großen Meereswellenenergieanlagen zur Stromerzeugung sein. Das 19,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...