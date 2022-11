Nyon - Eintracht Frankfurt muss es im Achtelfinale der Champions League mit SSC Neapel aufnehmen. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Ergebnisse der Auslosung.

