Das Pfund ist gegenüber dem US-Dollar um 2 % gefallen, nachdem die Bank of England am Donnerstag die Zinsen um 75 Basispunkte erhöht hat. Ökonomen der UBS erwarten, dass der GBPUSD in den kommenden Monaten näher an 1,10 herankommen wird. Die schwierige britische Wirtschaft trübt das Pfund Sterling Der Rückgang des Pfunds spiegelte zum Teil die dovishen ...

