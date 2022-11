Die Ökonomen der DBS Bank sind wachsam, was die Abwärtsrisiken für den US-Dollar angeht. Die US-Zwischenwahlen am Dienstag könnten den Dollar belasten, wenn die Demokraten die Kontrolle über ein oder zwei Häuser des Kongresses verlieren. US-Wirtschaft dürfte 2023 schwächeln "Die US-Zwischenwahlen am 8. November könnten sich negativ auf den USD auswirken, ...

