Der Hersteller von Brennstoffzellen-Stacks und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Motoren bezieht 2023 ein neues Werk bei München. Proton Motor will jährlich bis zu 30.000 Stacks produzieren.Die Proton Motor Fuel Cell GmbH, Tochter der britischen Proton Motor Power Systems, entwickelt und produziert in Puchheim bei München Brennstoffzellen-Stacks und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Motoren. Nun will das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten deutlich erweitern. Dazu hat es einen Mietvertrag mit 15 Jahren Laufzeit über eine 13.500 Quadratmeter große Fertigungsstätte im nahe gelegenen Fürstenfeldbruck unterzeichnet. ...

