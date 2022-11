Welche Themen dieses Jahr zu Neuauflegungen geführt haben und Themen-ETFs in Portfolio integriert werden können, darüber berichtet Gilles Boitel weiter.Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss AG gibt Gilles Boitel, Head Passive Sales Switzerland der DWS, einen Einblick über die derzeitigen Volumina an gehandelten Themen ETFs. Welche Themen dieses Jahr zu Neuauflegungen geführt haben und Themen-ETFs in Portfolio integriert werden können, darüber berichtet Gilles Boitel weiter. Kapitel: 00:00 Was steht hinter Themen-ETFs und wie sind sie im...

