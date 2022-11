Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist wiedergewählt worden. Er erhielt am Dienstagmittag im Landtag in Hannover im ersten Wahlgang 82 von 145 gültigen Stimmen.



Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de