Die Bank wird in einem ersten Schritt bis Ende Februar 14 ihrer 109 Schweizer Filialen schliessen. Zwei weitere Filialen werden in Beraterstandorte umgewandelt.Zürich - Das Sparprogramm der Credit Suisse wird auch Spuren im Filialnetz der Grossbank hinterlassen. Die Bank wird in einem ersten Schritt bis Ende Februar 14 ihrer 109 Schweizer Filialen schliessen. Zwei weitere Filialen werden in Beraterstandorte umgewandelt. Ein CS-Sprecher bestätigte am Dienstag einen Bericht des Finanzportals «Finews». Welche Geschäftsstellen genau betroffen sein werden...

