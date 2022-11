Mit dem Forschungsprogramm Chesteer wollen Partner am DLR-Standort in Stuttgart eine Carnot-Batterie erproben. Dieser mit Salz arbeitende Speicher kann Strom über Hochtemperatur-Wärmepumpen speichern. Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) hat in Stuttgart eine Carnot-Batterie in Betrieb genommen, die als Salzspeicher Strom aus Sonne und Wind aufnehmen soll. Das Vorhaben ist Teil eines von der EU geförderten Forschungsprojektes mit Namen Chester. Das Akronym steht für Compressed heat energy ...

