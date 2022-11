In Anbetracht der fortgeschrittenen Daten der CME Group für die Erdgas-Futures-Märkte stieg das Open Interest am Montag den zweiten Tag in Folge, diesmal um rund 6,2K Kontrakte. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg den zweiten Tag in Folge, jetzt um rund 144,3K Kontrakte. Erdgas scheint bei $7,20 gedeckelt Die Erdgaspreise legten zu Beginn der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...