Der Euro beendete den Monat Oktober einen Penny höher als im Vormonat. Die Ökonomen der National Bank of Canada erwarten, dass die Gemeinschaftswährung in den nächsten beiden Quartalen anfällig bleibt. Der Ausblick für die Wirtschaft der Eurozone ist negativ "Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Gemeinschaftswährung die schwachen Aussichten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...