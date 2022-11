Berlin - Die SPD und die Grünen sind in der Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa wieder unter die Marke von 20 Prozent gefallen. In der Erhebung für die Sender RTL und ntv lassen beide im Vergleich zur Vorwoche jeweils um einen Prozentpunkt nach und kommen noch auf 19 Prozent.



CDU/CSU gewinnen unterdessen einen Prozentpunkt hinzu und liegen mit 28 Prozent weiter vorn. Die Linke gewinnt einen Prozentpunkt und kommt in dieser Woche wieder auf 5 Prozent. Die Werte für FDP (6 Prozent), AfD (14 Prozent) und für die sonstigen Parteien (9 Prozent) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Für die Bundesbürger bleiben die Energiekrise (72 Prozent) und der Krieg in der Ukraine (59 Prozent) weiterhin die beiden mit Abstand wichtigsten Themen.



Die Daten wurden vom 1. bis 7. November erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.

