Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an den positiven Wochenauftakt angeknüpft. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die "Midterm"-Wahlen in den USA.New York - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an den positiven Wochenauftakt angeknüpft. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die vielbeachtete Marke von 33'000 Punkten und erklomm den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,73 Prozent höher bei 33'081,50 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 3821,45 Zähler.

