Ein Lade- und Waschpark an der A5 bei Freiburg erhält eine PV-Anlage mit 600 kW Spitzenleistung. Der Solarstrom wird überwiegend durch die Autos verbraucht werden. Die Photovoltaik kommt künftig zum Laden und Waschen von Kraftfahrzeugen an der A5 in Lahr zum Einsatz. Wie das Installationsunternehmen FokusEnergie aus Freiburg mitteilte, erhält der Tank- und Waschpark der Günther Energie & Service GmbH in Lahr ein erneuerbares Energiesystem. Dieses besteht aus einer PV-Anlage mit 600 Kilowatt Spitzenleistung ...

