Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag solide Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx 50 kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag solide Gewinne verzeichnet. Der EuroStoxx 50 kletterte auf den höchsten Stand seit Mitte August und schloss mit einem Plus von 0,82 Prozent bei 3739,28 Punkten. Der französische Cac 40 legte um 0,39 Prozent auf 6441,50 Zähler zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,08 Prozent auf 7306,14 Punkte nach oben.

