Wie in der jüngsten Rabobank-Analyse berichtet wird, hat eine neue Süßkirschensaison der Südhemisphäre begonnen und es werden Rekordmengen erwartet, was Aufschluss darüber geben wird, wie sich die Rückkehr zur Normalität in den einzelnen Erzeugerländern entwickelt und wie sich die wichtigsten Bestimmungsmärkte in der derzeitigen globalen...

Den vollständigen Artikel lesen ...