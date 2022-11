FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1700 (1500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 1225 (1180) PENCE - 'OW' - BARCLAYS STARTS LIONTRUST WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1130 PENCE - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 205 (255) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 259 (266) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 194 (204) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES B&M PRICE TARGET TO 375 (345) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 72 (73) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 535 (540) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 152 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3100 (2400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIRECT LINE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES AB FOODS TARGET TO 1600 (1575) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2150 (2530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS DIRECT LINE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1740 (1860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SMITH & NEPHEW TARGET TO 1217 (1229) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVEVA GROUP TARGET TO 2750 (2675) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 1250 (1550) PENCE - RPT/BARCLAYS RAISES JUPITER TO 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 110 (120) P - UBS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 654 (700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 131 (143) PENCE - 'BUY'



- DEUTSCHE BANK CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 700 (720) PENCE - 'BUY'



