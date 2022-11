Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten ist am Dienstag zum zweiten Mal in Folge gesunken, jetzt um fast 7.000 Kontrakte, wie die CME Group vorläufig mitteilte. Andererseits blieb das Volumen unruhig und stieg um rund 77,4K Kontrakte an. WTI: Aufwärtstrend bleibt bei $93,00 und darüber gedeckelt Die moderate Abwärtsbewegung der WTI-Preise am ...

