Der Präsident der New Yorker Federal Reserve (Fed), John Williams, hat sich in einer Rede vor einem Publikum in Zürich zu den Inflationserwartungen geäußert. Weitere Zitate "Relativ stabile langfristige Inflationserwartungen sind eine gute Nachricht." "Erstaunlich, wie sehr die Öffentlichkeit eine Deflation erwartet." Marktreaktion Die oben genannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...