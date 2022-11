Das Kerngeschäft mit Werbung in Online-Diensten wie Facebook und Instagram wirft weniger Einnahmen ab. Zugleich verschlingt die Entwicklung virtueller Welten unter dem Schlagwort Metaverse immer mehr Geld.Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta entlässt beim grössten Stellenabbau seiner Geschichte mehr als 11'000 Mitarbeiter. Das seien etwa 13 Prozent der Belegschaft, teilte Konzernchef Mark Zuckerberg am Mittwoch mit. Er verwies darauf, dass er den Online-Boom am Anfang der Corona-Pandemie überschätzt und daher die Investitionen hochgeschraubt habe. Nun aber sei das Online-Geschäft zu früheren...

