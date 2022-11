Der Freistaat hat 35 Dachflächen in Oberbayern und 31 Dachflächen in Schwaben paketweise zur Photovoltaik-Nutzung ausgeschrieben. Für den Bau von Solaranlagen auf weiteren geeigneten Dächern sollen zudem 125 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.Bayern hat sich das Ziel gesetzt, auf allen geeigneten Liegenschaften des Freistaates Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Ein Teil des Zubaus soll mit privaten Investoren erreicht werden. Wie das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr am Mittwoch mitteilte, startet die Immobilien Freistaat Bayern (IMBY) daher eine Ausschreibung ...

