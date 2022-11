FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1975 (2180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 2025 (1860) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS STARTS ASTON MARTIN WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 175 PENCE - BERENBERG CUTS COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2850 (3250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 570 (540) PENCE - 'BUY' - BRYAN GARNIER CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2150) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES DRAX GROUP TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 570 (625) P - GOLDMAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 505 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 1045 (1010) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VOLEX GROUP PRICE TARGET TO 385 (395) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERCO GROUP PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 129 (149) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1900 (1930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 535 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'OUTPERFORM' - RPT/NUMIS CUTS ASHMORE GROUP TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 185 (200) PENCE - UBS CUTS ITV PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'BUY' - UBS STARTS ENTAIN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1770 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de