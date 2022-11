Hardys Malls Nusa Dua - Im Vorfeld des G20-Gipfels in Bali will US-Präsident Joe Biden den Staatschef Chinas, Xi Jinping, persönlich treffen. Es soll erörtert werden, wie die Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China aufrechterhalten und vertieft werden könne, teilte eine Sprecherin des Weißen Hauses mit.



Außerdem solle es um die Gestaltung von Wettbewerb sowie um grenzüberschreitende Herausforderungen, die die internationale Gemeinschaft betreffen, gehen. Das bilaterale Treffen soll den G20-Gipfels vorbereiten. Biden und Xi haben bislang telefonisch miteinander kommuniziert und sind sich zuvor bereits in ihren Rollen als Vizepräsidenten begegnet.

