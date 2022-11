"Es kommt nicht allzu häufig vor, dass der Leitzins in den USA über der Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe liegt. Jetzt ist mal wieder so weit."Es kommt nicht allzu häufig vor, dass der Leitzins in den USA über der Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe liegt. Jetzt ist mal wieder so weit. von Dr. Thomas Gitzel, Chefökonom VP Bank Nach der Veröffentlichung der Inflationsrate für den Oktober diese Woche starteten festverzinsliche Titel eine Rally. Die Teuerungsrate war deutlicher gefallen als erwartet. Die Kursgewinne von Staatstiteln...

