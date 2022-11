Die Hotelkette Marriott International Inc. (ISIN: US5719032022, NASDAQ: MAR) schüttet am 30 Dezember 2022 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 40 US-Cents aus und erhöht die Dividende damit um 10 Cents oder 33 Prozent. Record day ist der 23. November 2022. Im Mai 2022 nahm der Konzern die Zahlung einer Dividende (0,30 US-Dollar) wieder auf, nachdem diese im Frühjahr 2020 ...

