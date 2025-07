München (ots) -Bonn wird zur großen Bühne für Weltklasse-3x3 Basketball! Im Zentrum des Basketball Open Airam 11. Juli stehen hochkarätige Begegnungen zwischen internationalen Top-Teams der Frauen und Männer an: beide deutsche Nationalmannschaften, die Auswahlen der USA, Frankreich, den Niederlanden sowie Portugal - Weltmeister, Olympiasieger, die Besten der Welt. Das 3x3-Festival wird live und kostenlos bei MagentaSport (auch auf dem YouTube-Channel) und MagentaTV übertragen. Die Übertragung startet am Freitag um 17 Uhr. Das Event gehört zu einem furiosen Basketball-Sommer bei MagentaSport mit der EM der Männer als Highlight - ab 27. August alle Spiele live, die deutschen Partien zudem kostenlos.Im umfangreichen, erstklassigen Rahmenprogramm der einzigartigen Veranstaltung in Bonn sind auch NBA-Größen wie Orlando Magic-Legende Ryan Anderson, der 649 Spiele in der NBA absolvierte. Kommentator ist Sebastian Ulrich, der u.a. von Nationalspielerin Marie Gülich unterstützt wird. DieModeration übernimmt Jan Lüdeke, als Expertin ist Ireti Amojo im Einsatz. Field Reporterin ist Carolin Ranz.Weltklasse-Begegnungen mit starkem Team DeutschlandDie Zuschauer dürfen sich auf 3x3-Dynamik auf Weltklasseniveau unter freiem Himmel freuen. Auf dem Court steht dabei auch die deutsche 3x3 Nationalmannschaft der Männer. Dazu gehören Spieler des Teams "Baskets Bonn Telekom", für das die Telekom kürzlich bis 2029 das Hauptsponsoring übernommen hat. Beim Basketball Open Air treten für Team Deutschland unter anderem U23-Weltmeister und MVP 2024 Fabian Giessmann und die Spieler Denzel Agyemann und Linus Beikame an.Das Team "Baskets Bonn Telekom" zählt zu den spannendsten Projekten im internationalen 3x3-Basketball und hat als Teil von Team Deutschland das Ziel: Olympia-Medaille 2028. Bei der WM in der Mongolei vor einer Woche erreichte die Mannschaft um Fabian Giessmann bereits das Halbfinale, wurde abschließend Vierter. Ein Riesenerfolg für das mit 21 Jahren jüngste WM-Team, dem die Zukunft gehört.Link zum Event "3x3 OPEN AIR":https://cloud.thinxpool.de/s/ycdJzdG7J9DRrrg (https://5i48o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sh/1f8JIKXx3IkdaCbcdGXYUHMFUJ/uq-QwWtkfsds)EuroBasket der Männer ab 27. August bei MagentaSportAb August steht die FIBA EuroBasket 2025 der Männer an (27. August - 15. September). Hierzu melden wir uns zeitnah mit der Planung (alle 76 Spiele bei uns im Programm, alle deutschen Partien live und kostenlos) inklusive der DBB-Vorbereitungsspiele im August (ab 10. August mit Deutschland - Slowenien).Telekom mit umfangreichen Übertragungsrechten an weltweiten TOP-3x3 WettbewerbenDie Deutsche Telekom hat das Engagement als "Home of Basketball" weiter ausgebaut und sich bis 2029 umfangreiche Übertragungsrechte an den weltweit bedeutendsten 3x3-Wettbewerben gesichert: Das Paket umfasst bis 2029 die FIBA 3x3-Welt- und Europameisterschaften, die World Tour, die Women's Series sowie die Olympia-Qualifikationsturniere - mehr internationales Top-Niveau geht nicht. Live bei MagentaSport!Planung: Das 3x3 - Festival in Bonn am 11. Juli in der Übersicht17:15 Uhr: 1. Halbfinale (Frauen): Frankreich - Niederlande17:45 Uhr: 1. Halbfinale (Männer): Deutschland - USA18:25 Uhr: 2. Halbfinale (Frauen): Deutschland - Portugal18:55 Uhr: 2. Halbfinale (Männer): Frankreich - Niederlande20:10 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)20:40 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)21:20 Uhr: Finale (Frauen)21:50 Uhr: Finale (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6069902