- BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 298 (347) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (144) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 790 (850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SEEING MACHINES PRICE TARGET TO 10 (12) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WAREHOUSE REIT PRICE TARGET TO 140 (170) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 920 (890) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2300 (2050) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 230 (225) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES B&M PRICE TARGET TO 415 (395) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 740 (1210) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS M&G WITH 'BUY' - PRICE TARGET 235 PENCE - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY PRICE TARGET TO 1260 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 835 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS GSK TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1300 (1820) PENCE - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1800 (2100) PENCE - 'BUY'



