Nach 2017 vergibt die KfW erneut einen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro an Indien. Das Land will so den Einsatz der Photovoltaik weiter ausbauen. Der Kreditanstalt für Wiederaufbau unterstützt Indien beim weiteren Ausbau der Photovoltaik. Wie die bundeseigene Bank mitteilte, hat sie mit der State Bank of India (SBI) einen Darlehensvertrag für einen zweiten zinsverbilligten Kredit in Höhe von 150 Millionen (Mio.) EUR unterzeichnet. Die KfW handelt dabei im Auftrag des Bundesministeriums für ...

