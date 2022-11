Der Einkauf in stationären Geschäften im Ausland entwickelt sich rückläufig. Er ist seit 2017 über in den Detailhandelsbranchen Lebensmittel, Drogerie, Bekleidung, Sport und Einrichtung um mehr als 10% gesunken.St. Gallen - Der Schweizer Detailhandel verliert in diesem Jahr durch den Einkaufstourismus 8.43 Mrd. CHF. Dies zeigt die neue Ausgabe der Langzeitstudie «Einkaufstourismus» des Forschungszentrums für Handelsmanagement an der Universität St.Gallen. Im Jahr 2017 waren es noch 9.07 Mrd. CHF. Zwar legte der Online-Einkaufstourismus deutlich zu, jedoch war der Rückgang in stationären Geschäften im...

