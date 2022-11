Der europäische Leitindex steigt am Freitag um 0,57 Prozent auf 3868,50 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 4,88 Prozent.Paris / London - Die europäischen Börsen haben nach den kräftigen Gewinnen am Vortag eine gemächlichere Gangart eingeschlagen. Der Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Freitag um 0,57 Prozent auf 3868,50 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 4,88 Prozent. Der französische Cac 40 legte am Freitag um 0,58 Prozent auf 6594,62 Punkte zu, während der britische FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 7318...

