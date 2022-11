Düsseldorf - Am 17. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gewonnen. Damit landet Kaiserslautern auf Tabellenplatz vier.



Sie lassen Hannover 96 hinter sich, die zeitgleich gegen Holstein Kiel mit 1:1 unentschieden gespielt haben. Düsseldorf dagegen rutscht auf den siebten Rang ab. Während Kaiserslautern eigentlich über weite Strecken passiv geblieben ist, hatte Düsseldorf vor allem in der ersten Spielhälfte zahlreiche verpasste Chancen. Für Düsseldorf traf Michal Karbownik (14.), für Kaiserslautern Kevin Kraus (50.) und Philipp Klement (Elfmeter in der sechsten Minute der Nachspielzeit).

