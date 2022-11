Hamburg - Am 17. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der HSV gegen Sandhausen mit 4:2 gewonnen. Während Hamburg damit auf Rang zwei der Tabelle klettert, bleibt Sandhausen auf Position 16 und droht, an diesem Spieltag ganz ans Tabellenende abzurutschen.



Hamburgs Robert Glatzel traf in der 27. Minute, mehr passierte dann aber im zweiten Durchgang. Sandhausens Cebio Soukou glich in der 49. Minute zunächst aus, bevor Ludovit Reis in der 56. Minute für den HSV erneut erhöhte. Sandhausens Christian Kinsombi besorgte in der 68. den erneuten Ausgleich, bevor sein Teamkollege Aleksandr Zhirov in der 74. ein Eigentor fabrizierte und Hamburgs erster Torschütze Robert Glatzel in der 80. Minute den Deckel drauf machte. Die parallel ausgetragene Partie zwischen Heidenheim und Regensburg endete 5:4, das eine Viertelstunde später angepfiffene Spiel zwischen Karlsruhe und St. Pauli 4:4.

