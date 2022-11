Die US-Zwischenwahlen fühlen sich - trotz des wahrscheinlichen Verlustes der Mehrheit im Repräsentantenhauses - bereits jetzt an wie ein klarer Sieg der Demokraten.Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die Demokraten sichern sich bei den Zwischenwahlen vorzeitig eine Mehrheit im Senat. Mit der Verteidigung der Sitze in Arizona und Nevada ist die Stichwahl im Bundesstaat Georgia am 6. Dezember nicht mehr von entscheidender Relevanz. Bereits jetzt haben die Demokraten unter Einbezug der Stimme der demokratischen Senatsvorsitzenden Kamela Harris die...

Den vollständigen Artikel lesen ...