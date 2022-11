Biontech will in Singapur künftig mRNA-Impfstoffe produzieren und den Standort auch als regionales Hauptquartier nutzen.Basel - Der Pharmakonzern Novartis hat in Singapur eine Fabrik an die deutsche Biontech verkauft. Biontech will dort künftig mRNA-Impfstoffe produzieren und den Standort auch als regionales Hauptquartier nutzen, wie das deutsche Unternehmen am Sonntag mitteilte. Biontech sieht den Schritt als Teil der Strategie zur Stärkung der Marktposition in Asien. Zu der über die beiden jeweiligen...

Den vollständigen Artikel lesen ...